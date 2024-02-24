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Боранбаев выступил с заявлением о цели "Кайрата" в новом сезоне

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Кайрат Боранбаев
Кайрат Боранбаев. Фото: instagram.com/kairat4

Председатель наблюдательного совета алматинского "Кайрата" Кайрат Боранбаев озвучил задачу команды в новом сезоне, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

В субботу состоялась презентация основного состава "Кайрата" на сезон-2024. В мероприятии участвовал и Боранбаев.

"В этом году наш клуб празднует большой юбилей — 70 лет со дня основания. Конечно, мы хотим порадовать своих болельщиков, поблагодарить наших ветеранов в будущем сезоне. Поэтому перед командой поставлена задача добиться больших побед, стать чемпионом Казахстана!" — заявил Боранбаев.

Напомним, в январе бизнесмен, несколько месяцев назад вышедший на свободу, оказался участником нового судебного процесса.

Дело Кайрата Боранбаева

Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года — его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

В марте 2023 года бизнесмена признали виновным — он получил восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей.

В июле приговор Боранбаеву был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге — в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т.д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Позже прокурор запросил для Боранбаева шесть лет лишения свободы вместо восьми.

Кроме того, бизнесмен передал государству гостиничный комплекс за 1,4 млрд тенге в Астане. А позже стало известно, что принадлежавшие ему сеть фитнес-клубов, здание ТРЦ в Алматы, а также ряд других объектов тоже передаются в собственность государства.

В октябре прошлого года Боранбаева выпустили на свободу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2062803-boranbaev-vystupil-s-zayavleniem-o-tseli-kayrata-v-novom-sezone/

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