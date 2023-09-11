"Не опустили руки": новый министр спорта об игре казахстанцев в матче с Северной Ирландией

Министр спорта и туризма Ермек Маржикпаев в поделился впечатлениями после футбольного матча Казахстана против Северной Ирландии, состоявшегося в Астане.

"Наша команда одержала победу со счетом 1:0! В рамках отбора на чемпионат Европы по футболу сборная Казахстана завоевала важные 3 очка в матче с Северной Ирландией. После поражения от финнов ребята не опустили руки и показали, на что способны.

Важна была и поддержка главы государства, который подбодрил ребят личным присутствием.

На команду Казахстана было приятно смотреть. Видно большую работу, проделанную тренерским штабом. Отдельно хочу отметить автора забитого мяча – Максима Самородова: молодой нападающий нанес очень красивый и точный удар", – написал Ермек Маржикпаев.

Министр спорта и туризма поздравил сборную и казахстанцев с победой.

"В оставшихся матчах будет очень непросто, но мы верим в наших парней. В футболе нет ничего невозможного. Особенно когда играют те, кто готов до конца биться за честь родной страны", – резюмировал глава ведомства.

Ермек Маржикпаев был назначен министром туризма и спорта 2 сентября. За день до этого в Казахстане были образованы пять новых ведомств. В их числе – Министерство туризма и спорта, преобразованное из Министерства культуры и спорта.

Напомним, вчера в Астане состоялся футбольный матч в рамках отборного тура Евро-2024, где встретились сборная Казахстана и сборная Северной Ирландии. Победу одержала наша сборная.

Единственный гол в игре на свой счет записал Максим Самородов, отличившийся на 27 минуте.

Поболеть за наших игроков лично пришел президент Касым-Жомарт Токаев и многие другие, включая боксера Геннадия Головкина, который специально прилетел из США в столицу. Присутствовал на игре боец Шавкат Рахмонов – вместе с Головкиным они сделали совместное фото.

После игры президент Касым-Жомарт Токаев лично пришел в раздевалку наших футболистов, чтобы поздравить их. Глава государства пожелал национальной сборной новых достижений. От имени всей команды Токаеву подарили мяч.

Президент поделился впечатлениями после игры. Он заявил, что с удовольствием посетил этот футбольный матч, а игра была интересной и напряженной.

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