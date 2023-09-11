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"Игра была интересной и напряженной": Токаев поделился впечатлениями от матча Евро-2024

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев с футболистами
Касым-Жомарт Токаев с футболистами. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал победу сборной Казахстана и поблагодарил столичных волонтеров и активистов. Пост появился на его странице в Instagram.

"С удовольствием посетил футбольный матч нашей сборной с сильной командой Северной Ирландии. Игра была интересной и напряженной. Казахские футболисты в упорной игре одержали заслуженную победу со счетом 1:0. Рад за сборную команду Казахстана и многотысячную армию болельщиков.

Особо хотел бы отметить инициативу наших волонтеров из "Астана Жастары" и других организаций, а также отдельных граждан, активистов, которые остались после матча на стадионе и убрали мусор с трибун.

Горжусь нашими спортсменами-футболистами и нашей замечательной молодежью", – написал Токаев.

Напомним, накануне в Астане прошел матч в рамках отборного тура Евро-2024 - на "Астана Арены" встретились сборная Казахстана и сборная Северной Ирландии. На матче присутствовали президент РК Касым-Жомарт Токаев и известный казахстанский боксер Геннадий Головкин, которые пришли поддержать сборную.

Казахстанцам удалось одержать победу - единственный гол в матче забил Максим Самородов.

После матча глава государства встретился с футболистами и лично поздравил их с победой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2036027-igra-byla-interesnoy-i-napryazhennoy-tokaev-podelilsya-vpechatleniyami-ot-matcha-evro-2024/

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