"Завтра - на тренировку!": Токаев поздравил казахстанских футболистов (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по футболу с блестящей победой над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.
Пресс-служба президента поделилась фотографиями из раздевалки национальной сборной.
Президент пожелал национальной сборной новых достижений.
"Сейчас вечер радости, но завтра - на тренировку!" - пошутил Токаев.
Капитан национальной сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген поблагодарил главу государства Касым-Жомарта Токаева за поддержку и от имени команды подарил ему мяч.
Напомним, сегодня в Астане сборная Казахстана по футболу сыграла против сборной Северной Ирландии. Матч окончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля - единственный гол на 27-й минуте забил Максим Самородов.
Поболеть за казахстанцев на стадион пришли глава государства вместе с именитым казахстанским боксером Геннадием Головкиным. GGG специально прилетел в Казахстан из США.
Отметим, эта победа позволила сборной Казахстана набрать 12 очков. В группе H подопечные Магомеда Адиева занимают промежуточное второе место.
Лидерами группы являются финны, в активе которых также 12 очков. Сборная Финляндии свой следующий матч проведет против Дании (10 очков).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2036023-tokaev-pozdravil-kazahstanskih-futbolistov-s-pobedoy-nad-sbornoy-irlandii-foto/