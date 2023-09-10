"Завтра - на тренировку!": Токаев поздравил казахстанских футболистов (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по футболу с блестящей победой над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Пресс-служба президента поделилась фотографиями из раздевалки национальной сборной.

Президент пожелал национальной сборной новых достижений.

"Сейчас вечер радости, но завтра - на тренировку!" - пошутил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев с футболистами. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев с футболистами. Фото: t.me/aqorda_resmi

Капитан национальной сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген поблагодарил главу государства Касым-Жомарта Токаева за поддержку и от имени команды подарил ему мяч.

Напомним, сегодня в Астане сборная Казахстана по футболу сыграла против сборной Северной Ирландии. Матч окончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля - единственный гол на 27-й минуте забил Максим Самородов.

Поболеть за казахстанцев на стадион пришли глава государства вместе с именитым казахстанским боксером Геннадием Головкиным. GGG специально прилетел в Казахстан из США.

Отметим, эта победа позволила сборной Казахстана набрать 12 очков. В группе H подопечные Магомеда Адиева занимают промежуточное второе место.

Лидерами группы являются финны, в активе которых также 12 очков. Сборная Финляндии свой следующий матч проведет против Дании (10 очков).