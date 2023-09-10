Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Завтра - на тренировку!": Токаев поздравил казахстанских футболистов (фото, видео)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев с футболистами
Касым-Жомарт Токаев с футболистами. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по футболу с блестящей победой над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Пресс-служба президента поделилась фотографиями из раздевалки национальной сборной.

Президент пожелал национальной сборной новых достижений.

"Сейчас вечер радости, но завтра - на тренировку!" - пошутил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев с футболистами
Касым-Жомарт Токаев с футболистами. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев с футболистами
Касым-Жомарт Токаев с футболистами. Фото: t.me/aqorda_resmi

Капитан национальной сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген поблагодарил главу государства Касым-Жомарта Токаева за поддержку и от имени команды подарил ему мяч.

Напомним, сегодня в Астане сборная Казахстана по футболу сыграла против сборной Северной Ирландии. Матч окончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля - единственный гол на 27-й минуте забил Максим Самородов.

Поболеть за казахстанцев на стадион пришли глава государства вместе с именитым казахстанским боксером Геннадием Головкиным. GGG специально прилетел в Казахстан из США.

Отметим, эта победа позволила сборной Казахстана набрать 12 очков. В группе H подопечные Магомеда Адиева занимают промежуточное второе место.

Лидерами группы являются финны, в активе которых также 12 очков. Сборная Финляндии свой следующий матч проведет против Дании (10 очков).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2036023-tokaev-pozdravil-kazahstanskih-futbolistov-s-pobedoy-nad-sbornoy-irlandii-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.