Геннадий Головкин прилетит в Казахстан поддержать сборную по футболу

Казахстанский профи-боксер Геннадий Головкин возвращается в Астану, об этом именитый спортсмен сообщил в своем аккаунте в Instagram, передает NUR.KZ.
Геннадий вместе с братом Максимом Головкиным собираются посетить матч Национальной сборной Казахстана по футболу против Северной Ирландии в рамках отборочного цикла Евро-2024, который пройдет 10 сентября на Астана арене.
В своих социальных сетях GGG выложил совместное фото с братом и сообщил, что собирается поддержать футболистов.
"Скоро будем дома. Увидимся 10 сентября на футболе, чтобы вместе поддержать нашу сборную", - гласит подпись к фото.
Напомним, в первом домашнем матче сборная Казахстана минимально уступила Финляндии - и теперь, после пяти встреч с девятью очками, занимает четвертое место в группе H.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2035811-gennadiy-golovkin-priletit-v-kazahstan-podderzhat-sbornuyu-po-futbolu/