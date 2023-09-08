Геннадий Головкин прилетит в Казахстан поддержать сборную по футболу

Казахстанский профи-боксер Геннадий Головкин возвращается в Астану, об этом именитый спортсмен сообщил в своем аккаунте в Instagram, передает NUR.KZ.

Геннадий вместе с братом Максимом Головкиным собираются посетить матч Национальной сборной Казахстана по футболу против Северной Ирландии в рамках отборочного цикла Евро-2024, который пройдет 10 сентября на Астана арене.

В своих социальных сетях GGG выложил совместное фото с братом и сообщил, что собирается поддержать футболистов.

"Скоро будем дома. Увидимся 10 сентября на футболе, чтобы вместе поддержать нашу сборную", - гласит подпись к фото.

Напомним, в первом домашнем матче сборная Казахстана минимально уступила Финляндии - и теперь, после пяти встреч с девятью очками, занимает четвертое место в группе H.