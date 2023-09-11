Головкин и Рахмонов встретились на "Астана Арене" и показали совместное фото

Боец Шавкат Рахмонов опубликовал в своем Instagram-профиле совместную фотографию с боксером Геннадием Головкиным. Снимок был сделан во время футбольного матча между Казахстаном и Северной Ирландией.

Вчера в Астане состоялся футбольный матч в рамках отборного тура Евро-2024, где встретились сборная Казахстана и сборная Северной Ирландии. Победу одержала наша сборная. Единственный гол в игре на свой счет записал Максим Самородов, отличившийся на 27 минуте.

На спортивном событии присутствовали президент Касым-Жомарт Токаев, новый министр спорта и туризма Ермек Маржикпаев, именитый боксер Геннадий Головкин и многие другие.

К слову, последний недавно специально прилетел в Казахстан из США.

Не пропустил игру также другой знаменитый казахстанский спортсмен – боец MMA Шавкат Рахмонов. Во время мероприятия он успел сделать совместную фотографию с Головиным.

"С легендой бокса из Казахстана", – подписал спортсмен снимок.

В ответ Головкин репостнул публикацию Рахмонова в Stories, отметив спортсмена.

"Желаю удачи! Болеем за тебя", – написал боксер.

Stories Головкина. Фото: instagram.com/gggboxing

Напомним, что после победной игры президент Касым-Жомарт Токаев лично пришел в раздевалку наших футболистов, чтобы поздравить их. Глава государства пожелал национальной сборной новых достижений. От имени всей команды Токаеву подарили мяч.

Позже президент поделился впечатлениями после игры. Он отметил, что с удовольствием посетил этот футбольный матч, а игра была интересной и напряженной.

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