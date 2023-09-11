Болельщики из Астаны восхитили казахстанцев, убрав мусор на стадионе после матча (видео)

Столичные болельщики восхитили казахстанцев, убрав за собой мусор на стадионе "Астана Арена" после матча "Казахстан - Северная Ирландия", сообщает Telegram-канал акимата Астаны.

Как рассказали в акимате, 10 сентября на стадионе "Астана Арена" был аншлаг: поддержать сборную Казахстана пришли почти 30 тысяч человек.

"Восхитила не только активность болельщиков, но и их осознанность и единение. Ведь после завершения матча они не стали сразу покидать трибуны, а взялись собирать мусор вокруг. К уборке присоединились как активисты, волонтеры КГУ "Астана Жастары", так и все неравнодушные болельщики", - отметили в акимате.

Волонтеры на стадионе. Фото: t.me/astana_newss

Отметим, что на это обратил внимание и глава государства Касым-Жомарт Токаев, также присутствовавший на матче.

"Особо хотел бы отметить инициативу наших волонтеров из "Астана Жастары" и других организаций, а также отдельных граждан, активистов, которые остались после матча на стадионе и убрали мусор с трибун. Горжусь нашими спортсменами-футболистами и нашей замечательной молодежью", - написал в соцсетях Токаев.

Напомним, казахстанцы одержали победу над сборной Северной Ирландии со счетом 1:0. Это позволило сборной Казахстана набрать 12 очков. В группе H наша сборная занимает промежуточное второе место. Лидерами группы являются финны, в активе которых также 12 очков. Сборная Финляндии свой следующий матч проведет против Дании, у которой 10 очков.