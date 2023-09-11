Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Болельщики из Астаны восхитили казахстанцев, убрав мусор на стадионе после матча (видео)

Опубликовано:

Волонтеры на стадионе
Волонтеры на стадионе. Фото: t.me/astana_newss

Столичные болельщики восхитили казахстанцев, убрав за собой мусор на стадионе "Астана Арена" после матча "Казахстан - Северная Ирландия", сообщает Telegram-канал акимата Астаны.

Как рассказали в акимате, 10 сентября на стадионе "Астана Арена" был аншлаг: поддержать сборную Казахстана пришли почти 30 тысяч человек.

"Восхитила не только активность болельщиков, но и их осознанность и единение. Ведь после завершения матча они не стали сразу покидать трибуны, а взялись собирать мусор вокруг. К уборке присоединились как активисты, волонтеры КГУ "Астана Жастары", так и все неравнодушные болельщики", - отметили в акимате.

Волонтеры на стадионе
Волонтеры на стадионе. Фото: t.me/astana_newss

Отметим, что на это обратил внимание и глава государства Касым-Жомарт Токаев, также присутствовавший на матче.

"Особо хотел бы отметить инициативу наших волонтеров из "Астана Жастары" и других организаций, а также отдельных граждан, активистов, которые остались после матча на стадионе и убрали мусор с трибун. Горжусь нашими спортсменами-футболистами и нашей замечательной молодежью", - написал в соцсетях Токаев.

Напомним, казахстанцы одержали победу над сборной Северной Ирландии со счетом 1:0. Это позволило сборной Казахстана набрать 12 очков. В группе H наша сборная занимает промежуточное второе место. Лидерами группы являются финны, в активе которых также 12 очков. Сборная Финляндии свой следующий матч проведет против Дании, у которой 10 очков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036036-bolelschiki-iz-astany-voshitili-kazahstantsev-ubrav-musor-na-stadione-posle-matcha/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.