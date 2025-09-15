Казахстан выиграл золото на чемпионате мира по боксу: Токаев обратился к спортсменам

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Instagram поздравил казахстанских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты, передает NUR.KZ.

"Победное шествие национальной сборной Казахстана на Чемпионате мира по боксу в Ливерпуле продолжили замечательные спортсмены Алуа Балкибекова, Аида Абикеева, Торехан Сабырхан, Наталья Богданова, Айбек Оралбай.

Выступление казахских боксеров на этом первенстве планеты можно признать в целом успешным. Но следует продолжить интенсивную подготовку к Олимпийским играм в США. Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов!" - написал президент.

Напомним, мужская сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира с четырьмя медалями в активе. Чемпионами планеты 2025 года стали Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан и Айбек Оралбай.

Женская команда Казахстана завоевала на чемпионате мира World Boxing шесть медалей. Победительницами ЧМ-2025 стали Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Наталья Богданова, серебро на счету Назым Кызайбай, бронзовые награды выиграли Елдана Талипова и Виктория Графеева.

В общем итоговом медальном зачете национальная сборная Казахстана заняла первое место.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских боксеров - Санжара Ташкенбая и Махмуда Сабырхана с золотом, Назым Кызайбай с серебром на ЧМ-2025.

