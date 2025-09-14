Назым Кызайбай выиграла серебро чемпионата мира в Ливерпуле (фото)
Казахстанская боксерша Назым Кызайбай завоевала серебряную медаль чемпионата мира 2025 года в Ливерпуле, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.
"Назым Кызайбай - серебряный призер чемпионата мира. В финале весовой категории до 48 килограммов она уступила представительнице Индии с фамилией Минакши. Счет 4:1", - говорится в сообщении федерации.
Напомним, в марте 2025 года Назым Кызайбай стала трехкратной чемпионкой мира по боксу в Сербии, выиграв у россиянки Юлии Чамгалаковой. Однако тот турнир прошел под эгидой IBA, а соревнования в Ливерпуле организует World Boxing, признанная Международным олимпийским комитетом.
