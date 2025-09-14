Айбек Оралбай завоевал золото и помог сборной Казахстана выиграть медальный зачет чемпионата мира

Капитан мужской сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай завоевал золотую медаль чемпионата мира, который проходил в английском городе Ливерпуле, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительном финальном поединке чемпионата мира по боксу от международной федерации World Boxing за золотую медаль бился капитан мужской сборной Айбек Оралбай. Его соперником в поединке весовой категории свыше 90 килограммов был представитель Узбекистана Жахонгир Зокиров.

Первый раунд с минимальным преимуществом забрал узбекистанский боксер. Во втором отрезке четверо судей из пяти отдали раунд Зокирову. Все решилось в заключительной трехминутке, после которой победа раздельным решением судей ушла в пользу казахстанского боксера.

Мужская сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира с четырьмя медалями в активе. Чемпионами планеты 2025 года стали Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан и Айбек Оралбай.

Женская команда Казахстана завоевала на чемпионате мира World Boxing шесть медалей. Победительницами ЧМ-2025 стали Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Наталья Богданова, серебро на счету Назым Кызайбай, бронзовые награды выиграли Елдана Талипова и Виктория Графеева.

В общем итоговом медальном зачете национальная сборная Казахстана заняла первое место.

