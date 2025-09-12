Казахстанка Виктория Графеева стала бронзовой медалисткой чемпионата мира по боксу
Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева завершила выступление на чемпионате мира с бронзовой медалью, передает корреспондент NUR.KZ.
На чемпионате мира по боксу, который проходит в английском Ливерпуле, стартовали полуфинальные поединки. Первой от сборной Казахстана за выход в финал боролась Виктория Графеева. Спортсменка боксировала в весовой категории до 60 килограммов против бразильянки Ребеки де Лимы Сантос. Соперница одержала победу единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0 и прошла в решающий бой.
Таким образом, Графеева завершила выступление на мировом первенстве с бронзовой медалью в активе.
Напомним, в марте этого года казахстанка становилась серебряной медалисткой чемпионата мира от другой международной федерации IBA.
Текущее первенство планеты проходит под эгидой World Boxing, которую Международный олимпийский комитет признал официально и доверил проведение олимпийского турнира.
