Казахстанка Аида Абикеева стала двукратной чемпионкой мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Аида Абикеева завоевала золото чемпионата мира, который проходит в английском городе Ливерпуле, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской спортсменки в финале в весовой категории до 65 килограммов была Навбахор Хамидова из Узбекистана.

Первый раунд по судейским запискам ушел в пользу оппонентки со счетом 3:2. Во второй трехминутке Хамидова продолжила прессинг и забрала преимущество у четырех из пяти судей. Все решилось в третьем отрезке, который позволил казахстанке забрать итоговую победу раздельным решением судей со счетом 3:2.

Таким образом, Аида Абикеева принесла вторую золотую награду женской сборной Казахстана на чемпионате мира. Ранее триумфа добилась Алуа Балкибекова, а второе место на первенстве планеты заняла Назым Кызайбай.

Отметим, 27-летняя Абикеева в марте этого года стала чемпионкой мира на первенстве от IBA в весовой категории до 63 килограммов. Текущий ЧМ проходит под эгидой World Boxing, которая курирует весь олимпийский бокс.

