Токаев поздравил казахстанских боксеров
Опубликовано:
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских боксеров - Санжара Ташкенбая и Махмуда Сабырхана с золотом, Назым Кызайбай с серебром на ЧМ-2025, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Санжара Ташкенбая и Махмуда Сабырхана с завоеванием золотых медалей и Назым Кызайбай с серебром.
Президент пожелал победы всем казахстанским боксерам, которым еще предстоят финальные бои мирового первенства.
Напомним, сегодня казахстанская боксерша Назым Кызайбай завоевала серебряную медаль чемпионата мира-2025 в Ливерпуле. После этого последовали два золота от мужской сборной - Санжара Ташкенбая и Махмуда Сабырхана.
