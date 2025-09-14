Алуа Балкибекова выиграла третье золото сборной Казахстана на чемпионате мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Алуа Балкибекова одержала победу в финале чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской спортсменки в поединке за золотую медаль мирового первенства была представительница Турции Бусе Наз Чакыроглу. Схватка проходила в весовой категории до 51 килограмма.

В первом раунде Алуа на судейских записках вела с минимальной разницей 3:2. Во втором отрезке преимущество казахстанки было уже более весомым (4:1). В итоге победа единогласным решением судей в пользу Балкибековой.

Таким образом, это третья золотая медаль национальной сборной Казахстана. Чемпионами на турнире стали Санжар Ташкенбай и Махмуд Сабырхан.

Ранее серебряную медаль ЧМ-2025 выиграла Назым Кызайбай, а Елдана Талипова и Виктория Графеева завершили выступление с бронзовыми наградами.

Отметим, 28-летняя Балкибекова в марте этого года стала чемпионкой мира на первенстве от Международной федерации бокса IBA. Текущий ЧМ проводится под эгидой World Boxing, которая курирует олимпийский бокс.

