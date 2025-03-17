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"Уникальное достижение": Токаев – о победе Назым Кызайбай

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую боксершу Назым Кызайбай с исторической победой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Поздравляю Назым Кызайбай – первую в истории отечественного бокса трехкратную чемпионку мира. Это уникальное достижение.

Хочу поблагодарить всю национальную сборную за блестящее выступление на первенстве планеты в Сербии! Желаю нашим девушкам достижения новых спортивных вершин!" – написал глава государства на своей странице в Instagram.

Назым ответила на поздравление в комментариях под публикацией.

"Большое спасибо за поздравление! Большая честь услышать ваши добрые слова в такой важный момент моей спортивной карьеры. Обещаю и дальше поднимать наш флаг на мировой арене", - написала Назым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2228499-unikalnoe-dostizhenie-tokaev-o-pobede-nazym-kyzaybay/