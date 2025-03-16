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Казахстанка Аида Абикеева впервые в своей карьере стала чемпионкой мира по боксу

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Аида Абикеева
Аида Абикеева. Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба Дирекции развития спорта

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Аида Абикеева выиграла золотую медаль на чемпионате мира, который проходит в сербском городе Нише, передает корреспондент NUR.KZ.

Абикеева в решающем поединке в весовой категории до 63 килограммов боксировала против Тананьи Сомнуек из Таиланда.

Соперница действовала осторожно, вынуждая казахстанку атаковать, и ловила ее на контратаках. При этом Аида наносила свои точные удары, которые помогли забрать предпочтение всех судей в этой схватке. Казахстанская спортсменка в итоге одержала победу единогласным решением со счетом 5:0 и принесла отечественной сборной третье золото на ЧМ-2025.

Отметим, 26-летняя Абикеева впервые в своей карьере стала чемпионкой мира, ранее она побеждала на чемпионате Азии 2024 года.

Для отечественной команды это пятая медаль на чемпионате мира в Сербии. Ранее, золото принесли Назым Кызайбай, Алуа Балкибекова, серебро выиграла Виктория Графеева и бронза в активе Натальи Богдановой.

Сегодня, в заключительном финальном поединке выступит еще одна представительница женской сборной Казахстана Ельдана Талипова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2228484-kazahstanka-aida-abikeeva-vpervye-v-svoey-karere-stala-chempionkoy-mira-po-boksu/