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Казахстанская спортсменка Алуа Балкибекова завоевала золото чемпионата мира по боксу

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Алуа Балкибекова
Алуа Балкибекова. Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба Дирекции развития спорта

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Алуа Балкибекова стала победительницей чемпионата мира по боксу в сербском городе Нише, передает корреспондент NUR.KZ.

Балкибекова в весовой категории до 50 килограммов на сербском ринге встречалась с представительницей Китая Мей Ху.

Весь бой прошел под полным доминированием нашей соотечественницы, которая владела преимуществом на протяжении всех трех раундов. Схватка завершилась победой казахстанки единогласным решением судей со счетом 5:0.

Таким образом, Алуа впервые в своей карьере стала победительницей чемпионата мира по боксу.

Ранее, 29-летняя Балкибекова завоевывала серебро и бронзу на мировых первенствах в 2022 и 2023 годах соответственно.

Для сборной Казахстана это второе золото на мировом первенстве в Сербии. Первую медаль высшей пробы отечественной команде принесла призер Олимпиады-2024 Назым Кызайбай.

Сегодня в поединках за золото на чемпионата мира выступят еще три представительницы казахстанской сборной: Виктория Графеева, Ельдана Талипова и Аида Абикеева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2228474-kazahstanskaya-sportsmenka-alua-balkibekova-zavoevala-zoloto-chempionata-mira-po-boksu/