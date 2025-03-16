Виктория Графеева принесла первое серебро сборной Казахстана по боксу на ЧМ-2025

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира, который проходит в Сербии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанки в финале в весовой категории до 60 килограммов была российская спортсменка Нунэ Асатрян.

На протяжении схватки Виктория грамотно защищалась от мощных ударов оппонентки, при этом судьи все равно отдали предпочтение Асатрян. Итоговый счет поединка - 0:5 в пользу россиянки.

Таким образом, отечественная спортсменка стала серебряной медалисткой чемпионата мира 2025 года.

Отметим, 24-летняя Графеева является дебютанткой сборной Казахстана на текущем мировом первенстве. Ранее, она становилась чемпионкой Азии в 2024 году в Таиланде.

Таким образом, на данный момент подопечные Елдоса Сайдалина принесли Казахстану четыре медали. Ранее, золото выиграли Назым Кызайбай и Алуа Балкибекова, еще одна бронза на счету Натальи Богдановой.

Сегодня в финальных противостояниях на чемпионате мира в Сербии выступят еще две представительницы казахстанской сборной: Аида Абикеева и Ельдана Талипова.

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