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Казахстанка Назым Кызайбай стала трехкратной чемпионкой мира по боксу

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Назым Кызайбай
Назым Кызайбай. Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба Дирекции развития спорта

Капитан женской сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай завоевала золотую медаль на чемпионате мира 2025 года в Сербии, передает корреспондент NUR.KZ.

В финальном поединке в наилегчайшей весовой категории до 48 килограммов казахстанке противостояла россиянка Юлия Чамгалакова.

Отечественная спортсменка с первых минут захватила преимущество и уже со стартового отрезка повела на записках судей. Назым наносила точные акцентированные удары и грамотно защищалась.

В итоге Кызайбай выиграла поединок единогласным решением судей со счетом 5:0 и стала чемпионкой мира в третий раз в своей карьере.

Ранее, 31-летняя казахстанка дважды становилась победительницей мирового первенства в 2014 и 2016 годах.

Также, Назым Кызайбай является бронзовой медалисткой летних Олимпийских игр в Париже 2024 года.

Сегодня в финале чемпионата мира выступят еще четыре представительницы казахстанской сборной: Алуа Балкибекова, Виктория Графеева, Ельдана Талипова и Аида Абикеева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2228472-kazahstanka-nazym-kyzaybay-stala-trehkratnoy-chempionkoy-mira-po-boksu/