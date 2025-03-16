Казахстанка Назым Кызайбай стала трехкратной чемпионкой мира по боксу

Капитан женской сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай завоевала золотую медаль на чемпионате мира 2025 года в Сербии, передает корреспондент NUR.KZ.

В финальном поединке в наилегчайшей весовой категории до 48 килограммов казахстанке противостояла россиянка Юлия Чамгалакова.

Отечественная спортсменка с первых минут захватила преимущество и уже со стартового отрезка повела на записках судей. Назым наносила точные акцентированные удары и грамотно защищалась.

В итоге Кызайбай выиграла поединок единогласным решением судей со счетом 5:0 и стала чемпионкой мира в третий раз в своей карьере.

Ранее, 31-летняя казахстанка дважды становилась победительницей мирового первенства в 2014 и 2016 годах.

Также, Назым Кызайбай является бронзовой медалисткой летних Олимпийских игр в Париже 2024 года.

Сегодня в финале чемпионата мира выступят еще четыре представительницы казахстанской сборной: Алуа Балкибекова, Виктория Графеева, Ельдана Талипова и Аида Абикеева.

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