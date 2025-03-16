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Казахстанская спортсменка Ельдана Талипова стала серебряной медалисткой ЧМ-2025 по боксу

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Ельдана Талипова
Ельдана Талипова. Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба Дирекции развития спорта

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Ельдана Талипова завоевала серебро на мировом первенстве 2025 года в Сербии, передает корреспондент NUR.KZ.

Талипова проводила финальную схватку в весовой категории свыше 81 килограмм. Ее соперницей была представительница Китая Чжан Илянь.

По ходу всех трех раундов судьи отдали предпочтение китайской спортсменке. Чжан Илянь одержала победу раздельным решением со счетом - 4:1. Таким образом, казахстанка стала серебряной медалисткой чемпионата мира в Сербии.

Данным поединком завершилось женское мировое первенство по боксу. В общей сложности сборная Казахстана завоевала шесть медалей. Медали высшей пробы выиграли Назым Кызайбай, Алуа Балкибекова Аида Абикеева, серебро - Виктория Графеева и Ельдана Талипова, бронзу - Наталья Богданова.

По количеству наград казахстанская команда расположилась на втором месте в общем медальном зачете. Лидером зачета стала Россия, в активе которой семь медалей (4 золота, 1 серебро, 2 бронзы). Замкнула тройку лидеров Турция с одной золотой, тремя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2228487-kazahstanskaya-sportsmenka-eldana-talipova-stala-serebryanoy-medalistkoy-chm-2025-po-boksu/