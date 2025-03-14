Казахстанка Наталья Богданова завоевала бронзу чемпионата мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Наталья Богданова потерпела поражение в полуфинальной схватке на мировом первенстве в Сербии, передает корреспондент NUR.KZ.

За путевку в финал в весовой категории до 70 килограммов Наталья боролась с ирландской спортсменкой Лизой Эдель О"Рурк.

Схватка продлилась всю отведенную дистанцию в три раунда. По ходу поединка рефери отсчитал казахстанке нокдаун. В итоге победу одержала соперница раздельным решением судей 3:4.

Таким образом, Наталья Богданова завершает выступление на чемпионате мира в сербском городе Нише в статусе бронзовой медалистки. Это первая медаль сборной Казахстана на текущем мировом первенстве.

Отметим, за золото ЧМ-2025 от отечественной команды поборются Аида Абикеева, Алуа Балкибекова, Виктория Графеева и Назым Кызайбай.

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