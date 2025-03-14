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Сразу пять казахстанских спортсменок поборются за золото чемпионата мира по боксу

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Казахстанская девушка-боксер Елдана Талипова
Елдана Талипова. Фото: Казахстанская федерация бокса

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Елдана Талипова стала пятой финалисткой от команды на чемпионате мира в Сербии, передает корреспондент NUR.KZ.

В полуфинальной схватке в весовой категории свыше 81 килограмма соперницей Талиповой была Дарья Сазоновой из Молдовы.

Казахстанская спортсменка уверенно вела на записках судей на протяжении всего поединка и забрала победу единогласным решением судей со счетом 5:0.

Елдана стал пятой казахстанкой, которая завоевала путевку в финальный бой чемпионата мира в сербском городе Нише.

Ранее в решающую стадию пробились Назым Кызайбай, Алуа Балкибекова, Виктория Графеева и Аида Абикеева.

Наталья Богданова завершила выступление на мировом первенстве с бронзовой медалью.

Финальные бои ЧМ-2025 пройдут 16-го марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2228262-srazu-pyat-kazahstanskih-sportsmenok-poboryutsya-za-zoloto-chempionata-mira-po-boksu/