Сразу пять казахстанских спортсменок поборются за золото чемпионата мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Елдана Талипова стала пятой финалисткой от команды на чемпионате мира в Сербии, передает корреспондент NUR.KZ.
В полуфинальной схватке в весовой категории свыше 81 килограмма соперницей Талиповой была Дарья Сазоновой из Молдовы.
Казахстанская спортсменка уверенно вела на записках судей на протяжении всего поединка и забрала победу единогласным решением судей со счетом 5:0.
Елдана стал пятой казахстанкой, которая завоевала путевку в финальный бой чемпионата мира в сербском городе Нише.
Ранее в решающую стадию пробились Назым Кызайбай, Алуа Балкибекова, Виктория Графеева и Аида Абикеева.
Наталья Богданова завершила выступление на мировом первенстве с бронзовой медалью.
Финальные бои ЧМ-2025 пройдут 16-го марта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2228262-srazu-pyat-kazahstanskih-sportsmenok-poboryutsya-za-zoloto-chempionata-mira-po-boksu/