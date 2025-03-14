Алуа Балкибекова поспорит за золотую медаль чемпионата мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Алуа Балкибекова вышла в финал мирового первенства, который проходит в сербском городе Нише, передает корреспондент NUR.KZ.

В полуфинале в весовой категории до 50 килограммов казахстанке противостояла представительница КНДР Ан Кум Бёл.

Балкибекова доминировала всю схватку и выиграла бой единогласным решением судей со счетом 5:0. Алуа стала третьей финалисткой от казахстанской сборной на текущем чемпионате мира.

Ранее, в финальную стадию пробились чемпионка Азии Виктория Графеева и медалистка Олимпиады-2024 Назым Кызайбай.

В схватке за золото мирового первенства казахстанка встретится с китаянкой Ху Мэйи.

Отметим, Алуа Балкибекова становилась серебряной медалисткой чемпионата мира 2022 года, а также завоевывала бронзу на ЧМ-2023.

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