Алуа Балкибекова поспорит за золотую медаль чемпионата мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Алуа Балкибекова вышла в финал мирового первенства, который проходит в сербском городе Нише, передает корреспондент NUR.KZ.
В полуфинале в весовой категории до 50 килограммов казахстанке противостояла представительница КНДР Ан Кум Бёл.
Балкибекова доминировала всю схватку и выиграла бой единогласным решением судей со счетом 5:0. Алуа стала третьей финалисткой от казахстанской сборной на текущем чемпионате мира.
Ранее, в финальную стадию пробились чемпионка Азии Виктория Графеева и медалистка Олимпиады-2024 Назым Кызайбай.
В схватке за золото мирового первенства казахстанка встретится с китаянкой Ху Мэйи.
Отметим, Алуа Балкибекова становилась серебряной медалисткой чемпионата мира 2022 года, а также завоевывала бронзу на ЧМ-2023.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2228249-alua-balkibekova-posporit-za-zolotuyu-medal-chempionata-mira-po-boksu/