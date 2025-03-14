Казахстанка Виктория Графеева поборется за золото чемпионата мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева одержала победу в полуфинальном поединке на мировом первенстве в Сербии, передает корреспондент NUR.KZ.
За путевку в финал Графеева боролась с местной спортсменкой Натальей Шадриной. Поединок проходил в весовой категории до 60 килограммов.
На протяжении всей схватки девушки уверенно боксировали друг против друга, сходясь чаще всего в ближнем бою. Предпочтение судей менялось в разных раундах. В итоге казахстанка одержала победу раздельным решением судей со счетом 4:1.
Это позволило Виктории выйти в финальный поединок чемпионата мира 2025 года. Она стала первой финалисткой сборной Казахстана.
Напомним, в прошлом году Графеева стала победительницей чемпионата Азии в Таиланде.
Сегодня, в полуфинальных поединках также выступят Аида Абикеева, Алуа Балкибекова, Назым Кызайбай, Ельдана Талипова и Наталья Богданова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2228234-kazahstanka-viktoriya-grafeeva-poboretsya-za-zoloto-chempionata-mira-po-boksu/