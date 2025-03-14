Казахстанка Виктория Графеева поборется за золото чемпионата мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева одержала победу в полуфинальном поединке на мировом первенстве в Сербии, передает корреспондент NUR.KZ.

За путевку в финал Графеева боролась с местной спортсменкой Натальей Шадриной. Поединок проходил в весовой категории до 60 килограммов.

На протяжении всей схватки девушки уверенно боксировали друг против друга, сходясь чаще всего в ближнем бою. Предпочтение судей менялось в разных раундах. В итоге казахстанка одержала победу раздельным решением судей со счетом 4:1.

Это позволило Виктории выйти в финальный поединок чемпионата мира 2025 года. Она стала первой финалисткой сборной Казахстана.

Напомним, в прошлом году Графеева стала победительницей чемпионата Азии в Таиланде.

Сегодня, в полуфинальных поединках также выступят Аида Абикеева, Алуа Балкибекова, Назым Кызайбай, Ельдана Талипова и Наталья Богданова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.