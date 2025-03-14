Призер Олимпиады-2024 из Казахстана Назым Кызайбай вышла в финал чемпионата мира по боксу

Капитан женской сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай поборется за золотую медаль чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В полуфинале в весовой категории до 48 килограммов Назым встречалась со спортсменкой из Северной Кореи Хон Кён Рён.

В схватке Кызайбай показала свое мастерство, продемонстрировав точные удары и грамотную защиту. В итоге казахстанка выиграла бой раздельным решением судей со счетом 4:1.

Таким образом, подопечная Елдоса Сайдалина стала второй финалисткой от национальной команды на чемпионате мира в Сербии. Ранее, в решающую стадию пробилась Виктория Графеева.

Напомним, Назым Кызайбай является бронзовой медалисткой Олимпийских игр в Париже 2024 года, а также двукратной чемпионкой мира.

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