Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Призер Олимпиады-2024 из Казахстана Назым Кызайбай вышла в финал чемпионата мира по боксу

Опубликовано:

Казахстанская девушка-боксер Назым Кызайбай
Назым Кызайбай. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Капитан женской сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай поборется за золотую медаль чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В полуфинале в весовой категории до 48 килограммов Назым встречалась со спортсменкой из Северной Кореи Хон Кён Рён.

В схватке Кызайбай показала свое мастерство, продемонстрировав точные удары и грамотную защиту. В итоге казахстанка выиграла бой раздельным решением судей со счетом 4:1.

Таким образом, подопечная Елдоса Сайдалина стала второй финалисткой от национальной команды на чемпионате мира в Сербии. Ранее, в решающую стадию пробилась Виктория Графеева.

Напомним, Назым Кызайбай является бронзовой медалисткой Олимпийских игр в Париже 2024 года, а также двукратной чемпионкой мира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2228244-prizer-olimpiady-2024-iz-kazahstana-nazym-kyzaybay-vyshla-v-final-chempionata-mira-po-boksu/