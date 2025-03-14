Сборная Казахстана по боксу выиграла четвертый полуфинал подряд на чемпионате мира-2025

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Аида Абикеева стала четвертой финалисткой чемпионата мира по боксу в Сербии, передает корреспондент NUR.KZ.

В полуфинальном поединке в весовой категории до 63 килограммов соперницей казахстанки была российская спортсменка Елена Бабичева.

Поединко прошел под полным доминированием Абикеева и завершился победой нашей соотечественницы со счетом 5:0.

В финале Аида поборется за золотую медаль с тайской боксершей Тананьей Сомнуек, которая в параллельном бое выиграла у Тхи Линь Ха из Вьетнама.

Напомним, от сборной Казахстана в поединки за чемпионство на мировом первенстве ранее пробились Виктория Графеева, Назым Кызайбай и Алуа Балкибекова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.