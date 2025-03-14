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Сборная Казахстана по боксу выиграла четвертый полуфинал подряд на чемпионате мира-2025

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Аида Абикеева
Аида Абикеева. Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба Дирекции развития спорта

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Аида Абикеева стала четвертой финалисткой чемпионата мира по боксу в Сербии, передает корреспондент NUR.KZ.

В полуфинальном поединке в весовой категории до 63 килограммов соперницей казахстанки была российская спортсменка Елена Бабичева.

Поединко прошел под полным доминированием Абикеева и завершился победой нашей соотечественницы со счетом 5:0.

В финале Аида поборется за золотую медаль с тайской боксершей Тананьей Сомнуек, которая в параллельном бое выиграла у Тхи Линь Ха из Вьетнама.

Напомним, от сборной Казахстана в поединки за чемпионство на мировом первенстве ранее пробились Виктория Графеева, Назым Кызайбай и Алуа Балкибекова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2228255-sbornaya-kazahstana-po-boksu-vyigrala-chetvertyy-polufinal-podryad-na-chempionate-mira-2025/