Самый дорогой реванш в истории бокса: все детали перед супербоем Усик — Фьюри

Уже через несколько дней пройдет самый ожидаемый боксерский реванш в этом году между обладателем чемпионских поясов в супертяжелом весе WBA, WBO, WBC и IBO, украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. NUR.KZ расскажет все детали, которые необходимо знать перед данным событием.

Место, дата и время

Непримиримые соперники встретятся в ночь с 21-го на 22-е декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Старт главного события вечера бокса запланировано на 03:00 по казахстанскому времени.

Чемпионские пояса

На кону поединка в супертяжелом весе будут стоять чемпионские пояса Александр Усика по версиям WBO, WBC, WBA и IBO. Ранее, украинец был абсолютным чемпионом и владел также поясом IBF, но вскоре после первого боя с Фьюри Александр отказался от этого титула в пользу британца Дэниеля Дюбуа. Ожидается, что победитель данного реванша проведет свой следующий бой именно с чемпионом IBF за званию абсолюта в хэвивейте.

Первый бой

Дебютная встреча Александра Усика и Тайсона Фьюри состоялась в мае этого года и завершилась победой украинца раздельным решением судей. О реванше обе стороны заговорили сразу же после первого противостояния.

Гонорары

Отмечается что данное противостояние станет одним из самых дорогих в истории бокса. Оба боксера получат рекордные выплаты. Общий гонорар супербоя составит 190 миллионов долларов, то есть украинец унесет сумму в 114 миллионов долларов США, а его оппонент заработает 76 миллионов долларов США.

Трансляция

В Казахстане спортивные телеканалы не транслируют данный бой. Посмотреть реванш можно будет в прямом эфире на стриминговой платформе DAZN.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.