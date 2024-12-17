Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Самый дорогой реванш в истории бокса: все детали перед супербоем Усик — Фьюри

Опубликовано:

Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик: Richard Pelham/Getty Images

Уже через несколько дней пройдет самый ожидаемый боксерский реванш в этом году между обладателем чемпионских поясов в супертяжелом весе WBA, WBO, WBC и IBO, украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. NUR.KZ расскажет все детали, которые необходимо знать перед данным событием.

Место, дата и время

Непримиримые соперники встретятся в ночь с 21-го на 22-е декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Старт главного события вечера бокса запланировано на 03:00 по казахстанскому времени.

Чемпионские пояса

На кону поединка в супертяжелом весе будут стоять чемпионские пояса Александр Усика по версиям WBO, WBC, WBA и IBO. Ранее, украинец был абсолютным чемпионом и владел также поясом IBF, но вскоре после первого боя с Фьюри Александр отказался от этого титула в пользу британца Дэниеля Дюбуа. Ожидается, что победитель данного реванша проведет свой следующий бой именно с чемпионом IBF за званию абсолюта в хэвивейте.

Первый бой

Дебютная встреча Александра Усика и Тайсона Фьюри состоялась в мае этого года и завершилась победой украинца раздельным решением судей. О реванше обе стороны заговорили сразу же после первого противостояния.

Гонорары

Отмечается что данное противостояние станет одним из самых дорогих в истории бокса. Оба боксера получат рекордные выплаты. Общий гонорар супербоя составит 190 миллионов долларов, то есть украинец унесет сумму в 114 миллионов долларов США, а его оппонент заработает 76 миллионов долларов США.

Трансляция

В Казахстане спортивные телеканалы не транслируют данный бой. Посмотреть реванш можно будет в прямом эфире на стриминговой платформе DAZN.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2201061-samyy-dorogoy-revansh-v-istorii-boksa-vse-detali-pered-superboem-usik-fyuri/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie