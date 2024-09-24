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"Это еще не конец": Джошуа высказался о своем будущем после поражения нокаутом

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Британский боксер Энтони Джошуа
Энтони Джошуа. Фото: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

Британский профессиональный боксер, выступающий в супертяжелом дивизионе, Энтони Джошуа рассказал о дальнейших планах, после поражения нокаутом своему соотечественнику Дэниэлю Дюбуа, передает NUR.KZ.

В этот уикенд британский боксер Даниэль Дюбуа нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версии IBF.

На своей странице в Instagram Джошуа обратился к болельщикам, а также сделал заявление о продолжении профессиональной карьеры.

"Знаю, что мы не справились с поставленной задачей, но нам следует учитывать все положительные моменты. Именно такой настрой у нас должен быть — позитивный. Всегда. Посмотрите на то, чего мы достигли за 11 лет. Это феноменально, и я хочу поблагодарить каждого из вас, кто был со мной.
Это была захватывающая поездка, но знаете что? Это ещё не конец. Мы возвращались после поражения и в первый раз, и во второй. А сделать это в третий раз будет нелегко, но я верю, что это мне по силам. Необходимо много работать и доказать, что сила идет отсюда (показывает на сердце - прим. ред.). Наблюдайте за продолжением. Мы достигнем большего вместе", - заявил британец.

После боя Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, поделился подробностями о возможности проведения реванша между боксерами.

Ранее чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о супербое своего бывшего соперника Энтони Джошуа и обладателя пояса IBF Даниеля Дюбуа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2165322-eto-eshche-ne-konec-dzhoshua-vyskazalsya-o-svoem-budushchem-posle-porazheniya-nokautom/

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