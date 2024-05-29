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Объявлена официальная дата реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри

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Боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри (слева направо)
Александр Усик и Тайсон Фьюри (слева направо). Фото: Richard Pelham/Getty Images

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх на своей странице в Х (бывший Twitter) объявил официальную дату реванша боя Фьюри – Усик, передает NUR.KZ.

Напомним, 19 мая украинский боксер Александр Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Поединок-реванш между абсолютным чемпионом Александром Усиком и чемпионом Тайсоном Фьюри теперь запланирован на 21 декабря 2024 года на турнире в Эр-Рияде... Мир снова увидит еще один исторический бой...", - заявил саудовский функционер.

Изначально дата реванша планировалась на 12-13 октября, согласно контракту, однако бой состоится позже.

Точная причина переноса неизвестна, однако ранее глава Международной боксерской федерации (IBF) Дэрил Пиплс заявил, что организация может лишить Усика статуса чемпиона из-за простоя обязательного претендента, тем самым украинец может лишиться и статуса "абсолюта".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2108940-obyavlena-oficialnaya-data-revansha-poedinka-aleksandra-usika-i-taysona-fyuri/

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