Объявлена официальная дата реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх на своей странице в Х (бывший Twitter) объявил официальную дату реванша боя Фьюри – Усик, передает NUR.KZ.

Напомним, 19 мая украинский боксер Александр Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Поединок-реванш между абсолютным чемпионом Александром Усиком и чемпионом Тайсоном Фьюри теперь запланирован на 21 декабря 2024 года на турнире в Эр-Рияде... Мир снова увидит еще один исторический бой...", - заявил саудовский функционер.

Изначально дата реванша планировалась на 12-13 октября, согласно контракту, однако бой состоится позже.

Точная причина переноса неизвестна, однако ранее глава Международной боксерской федерации (IBF) Дэрил Пиплс заявил, что организация может лишить Усика статуса чемпиона из-за простоя обязательного претендента, тем самым украинец может лишиться и статуса "абсолюта".

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