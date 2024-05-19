Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Украинец Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе (свыше 90,7 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило турнир в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии.

В первом раунде Усик забрал инициативу и контролировал центр ринга. Во втором ситуация была схожая, но Фьюри начал действовать активнее и пытался контратаковать. В третьем отрезке британец чаще стал прибегать к клинчам и успешнее отвечать сопернику.

В четвертом раунде соперники столкнулись головами, но быстро продолжили поединок. В пятом увеличилось число акцентированных попаданий от Фьюри, особенно по корпусу. В шестой трехминутке инициативой также владел британец, которому удалось нанести несколько точных тяжелых ударов.

Седьмой раунд получился довольно близким, но Усику лучше удалась концовка. В восьмом соперники сразу взвинтили темп, и украинец провел несколько эффективных атак, сумев открыть кровотечение у британца.

Девятая трехминутка стала ударной для Усика, который потряс Фьюри и принялся его добивать. Британец терял равновесие, рефери начал отсчет нокдауна, но прозвучал гонг на перерыв. В десятом раунде украинец не форсировал события, стараясь планомерно наращивать преимущество.

В предпоследней трехминутке Фьюри смог навязать конкуренцию сопернику, однако Усик провел еще несколько результативных атак. Заключительный раунд прошел в схожей манере, и бой продлился всю дистанцию.

В итоге победитель был определен судейским вердиктом. Раздельным решением рефери первенствовал Усик (115-112, 113-114, 114-113).

Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе в XXI веке. Теперь ему принадлежат титулы всех ведущих организаций — WBA, WBO, WBC, IBF, а также IBO.

На профессиональном ринге 37-летний Усик выиграл все 22 поединка (14 — нокаутами). Для Фьюри поражение стало первым в карьере. В активе 35-летнего британца осталось 34 победы (24 — нокаутами) при одной ничьей.

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