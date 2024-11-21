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Обнародованы суммы гонораров реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри

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Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик: Richard Pelham/Getty Images

Появилась информация о том, сколько могут заработать украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри за второй совместный бой, передает NUR.KZ со ссылкой на The Sportster.

За реванш обладатель чемпионских поясов WBA, WBO, WBC в супертяжелом весе Александр Усик получит 60 % от общей суммы заработка, Тайсон Фьюри же заберет оставшиеся 40 %.

Общий гонорар супербоя составит 190 миллионов долларов, то есть украинец унесет сумму в 114 миллионов долларов США (56 млрд 677 миллионов тенге), а его оппонент заработает 76 миллионов долларов США (37 млрд 785 миллионов тенге).

За второй поединок Усик получит гонорар гораздо больше, чем за первую встречу, так как в прошлый раз распределение суммы было в пользу Фьюри.

Напомним, бой-реванш Усик - Фьюри пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2190663-obnarodovany-summy-gonorarov-revansha-mezhdu-aleksandrom-usikom-i-taysonom-fyuri/

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