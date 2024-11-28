"Если Усик проиграет": Эдди Хирн высказался о возможном сопернике для Фьюри после реванша

Известный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал возможные поединки между его подопечным Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри в 2025 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport.Ua.

Хирн заявил, что даже если Фьюри проиграет Усику в предстоящем реванше, он хочет провести два боя с Джошуа.

«Все знают о величии противостояния Джошуа – Фьюри. Это бой монстров бокса. Независимо от того, победит ли Тайсон Усика в реванше, Джошуа и Фьюри должны провести два боя в 2025 году. Даже если Усик проиграет, то бой за титул с Джошуа станет большим событием», – отметил Хирн.

Напомним, что реванш состоится в ночь с 21 на 22 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Однако поединок пройдет за титулы WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring, поскольку ранее IBF лишил Усика статуса чемпиона мира.

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