Елена Рыбакина проиграла первый матч после снятия с Олимпиады-2024

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потерпела поражение на старте хардового турнира WTA 1000 в американском Цинциннати, передает корреспондент NUR.KZ.

На правах четвертой сеяной спортсменка автоматически вышла во второй круг. Ее соперницей по этой стадии была канадка Лейла Фернандес, которая занимает 26-е место в мировом рейтинге.

Рыбакина потерпела поражение со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 4:6. Во втором сете первая ракетка страны упустила два матчбола. Соперницы провели на корте 2 часа 34 минуты.

Турнир в Цинциннати стал для казахстанки первым после снятия с Олимпиады-2024. Напомним, она не выступила на Играх в Париже из-за болезни.

Из представительниц Казахстана в одиночной сетке турнира в Цинциннати осталась Юлия Путинцева. Во втором круге ей предстоит сыграть с американкой Коко Гауфф.

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