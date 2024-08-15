Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Елена Рыбакина проиграла первый матч после снятия с Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Frey/TPN/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потерпела поражение на старте хардового турнира WTA 1000 в американском Цинциннати, передает корреспондент NUR.KZ.

На правах четвертой сеяной спортсменка автоматически вышла во второй круг. Ее соперницей по этой стадии была канадка Лейла Фернандес, которая занимает 26-е место в мировом рейтинге.

Рыбакина потерпела поражение со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 4:6. Во втором сете первая ракетка страны упустила два матчбола. Соперницы провели на корте 2 часа 34 минуты.

Турнир в Цинциннати стал для казахстанки первым после снятия с Олимпиады-2024. Напомним, она не выступила на Играх в Париже из-за болезни.

Из представительниц Казахстана в одиночной сетке турнира в Цинциннати осталась Юлия Путинцева. Во втором круге ей предстоит сыграть с американкой Коко Гауфф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2149521-elena-rybakina-proigrala-pervyy-match-posle-snyatiya-s-olimpiady-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie