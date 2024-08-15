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"Делают все, что захотят": Балауса Муздиман раскритиковала казахстанских теннисисток после Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанская боксер Балауса Муздиман
Балауса Муздиман. Фото: Instagram @muzdi_______

Представительница Казахстана в профессиональном боксе Балауса Муздиман на своей странице в Instagram раскритиковала казахстанских теннисисток за отказ от участия в Олимпиаде-2024, передает NUR.KZ.

Спортсменка выложила у себя в Instagram в разделе stories видео, в котором рассказывается, что Елена Рыбакина и Юлия Путинцева сыграют на турнире в США после снятия с Олимпийских игр в Париже из-за проблем со здоровьем.

Муздиман написала комментарий под роликом, в котором отметила, что теннисистки являются легионерами.

"Делают все, что захотят, потому что они легионеры. Если бы родились в Казахстане, вне зависимости от национальности, их все равно бы тянуло на Родину", - заявила спортсменка.
instagram stories Балаусы Муздиман
instagram stories Балаусы Муздиман. Фото: instagram.com / muzdi

Напомним, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева не смогли сыграть на минувшей Олимпиаде в Париже. На нынешней неделе обе теннисистки принимают участие в турнире WTA 1000 в американском городе Цинциннати.

Путинцева уже провела два матча - в одиночном и парном разрядах. Рыбакина же выйдет на корт сегодня и поборется за выход в третий круг.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2149348-delayut-vse-chto-zahotyat-balausa-muzdiman-raskritikovala-kazahstanskih-tennisistok-posle-olimpiady-2024/

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