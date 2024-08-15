Казахстанские болельщики поддержали главного тренера по боксу после его отставки

Поклонники казахстанского бокса стали активно поддерживать бывшего главного тренера мужской сборной Казахстана Мырзагали Айтжанова после его отставки, передает корреспондент NUR.KZ.

14 августа Казахстанская федерация бокса официально объявила об отставке тренерского штаба мужской команды после неуспешного выступления на Олимпиаде-2024. В числе уволенных оказался главный наставник Мырзагали Айтжанов.

Поклонники отечественного бокса стали активно поддерживать специалиста. В социальных сетях появились ролики с прошлыми заслугами Айтжанова.

Также в официальном аккаунте КФБ в публикации с заявлением об увольнении фанаты писали комментарии в поддержку экс-рулевого команды.

"Вины Мырзагали Айтжанова здесь нет. Нам очень нужен такой тренер. Столько наших боксеров добились успеха, за спиной у которых стоял Мырзагали. Все главные медали еще впереди".

"Давайте не будем забывать заслуги Мырзагали. Он все держал под контролем. Наверное, ему сейчас также больно, ведь он воспитал стольких олимпийских чемпионов и чемпионов мира".

Напомним, мужская сборная Казахстана по боксу завоевала на Олимпийских играх в Париже одну медаль. Серебряным призером в весовой категории до 80 килограммов Нурбек Оралбай.

Мырзагали Айтжанов является заслуженным тренером Республики Казахстан. Наставник занимал пост главного тренера национальной сборной с 2009 года. Также Айтжанов был личным наставником чемпиона мира Биржана Жакипова, бронзового призера Олимпиады в Пекине- 2008 Еркебулана Шыналиева, бронзового призера Игр в Токио-2020 Сакена Бибосынова.

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