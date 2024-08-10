Назым Кызайбай получила бронзовую медаль Олимпиады через три дня после боя

Казахстанка Назым Кызайбай получила бронзовую медаль, которую выиграла в турнире по боксу на летней Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсменка провела последний бой в ночь на 7 августа по времени Астаны. В полуфинале весовой категории до 50 килограммов она уступила китаянке Ю Ву, что автоматически сделало Кызайбай бронзовым призером Олимпиады-2024.

Однако казахстанка получила медаль только в ночь на 10 августа. Церемония награждения состоялась после финала, в котором Ю Ву раздельным решением судей со счетом 4:1 победила турчанку Бусеназ Чакыроглу. Вторым бронзовым призером стала филиппинка Айра Вильегас.

Напомним, сборная Казахстана по боксу на Олимпиаде-2024 выиграла две медали. Помимо Кызайбай, призером стал Нурбек Оралбай, взявший серебро в весовой категории до 92 килограммов.

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