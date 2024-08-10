Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Назым Кызайбай получила бронзовую медаль Олимпиады через три дня после боя

Опубликовано:

Казахстанская девушка-боксер Назым Кызайбай
Назым Кызайбай. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Казахстанка Назым Кызайбай получила бронзовую медаль, которую выиграла в турнире по боксу на летней Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Узбекистанские боксеры выиграли два золота Олимпиады-2024 за один вечер

Спортсменка провела последний бой в ночь на 7 августа по времени Астаны. В полуфинале весовой категории до 50 килограммов она уступила китаянке Ю Ву, что автоматически сделало Кызайбай бронзовым призером Олимпиады-2024.

Однако казахстанка получила медаль только в ночь на 10 августа. Церемония награждения состоялась после финала, в котором Ю Ву раздельным решением судей со счетом 4:1 победила турчанку Бусеназ Чакыроглу. Вторым бронзовым призером стала филиппинка Айра Вильегас.

Напомним, сборная Казахстана по боксу на Олимпиаде-2024 выиграла две медали. Помимо Кызайбай, призером стал Нурбек Оралбай, взявший серебро в весовой категории до 92 килограммов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2147155-nazym-kyzaybay-poluchila-bronzovuyu-medal-olimpiady-cherez-tri-dnya-posle-boya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie