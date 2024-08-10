Определилась первая в истории Олимпийских игр чемпионка в брейкинге

На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже стала известна первая победительница в дебютном виде спорта - брейкинге, передает корреспондент NUR.KZ.

В баттле за олимпийское золото сошлись представительница Литвы с никнеймом NICKA (Доминика Баневич) и японка AMI (Ами Юаса). По итогам трех раундов лучшей в технике, исполнении и оригинальности по мнению судей была японка.

С итоговым счетом 3:0 AMI стала первой олимпийской чемпионкой по брейкингу в истории. Этот вид спорта дебютировал на Играх, так как его включение инициировала страна-хозяйка Франция. На Олимпиаде-2028 брейкинга не будет в олимпийской программе.

Обладательницей бронзовой медали в Париже-2024 стала би-герл из Китая с никнеймом 671 (Лю Цинъи). Она в поединке за третье место победила соперницу из Нидерландов INDIA (Индия Сарджо).

Уже завтра на парижский танцевальный подиум выйдет казахстанский би-бой AMIR (Амир Закиров). Отечественный спортсмен начнет борьбу за медали с группового этапа в 19:00 по казахстанскому времени.

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