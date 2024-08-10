Елена Рыбакина вернулась к тренировкам после снятия с Олимпиады-2024 (видео)

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина впервые приняла участие в тренировках после того, как снялась с Олимпиады-2024, передает NUR.KZ.

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Лучшая теннисистка Казахстана провела разминочную тренировку на хардовом корте в преддверии старта турнира WTA 1000 в Цинциннати (штат Огайо, США). Соревнования самой престижной категории после мэйджоров стартуют 13 августа.

Как отмечают организаторы турнира в социальных сетях, Рыбакина примет участие в борьбе за титул. Если казахстанка действительно выступит на соревнованиях, это будет ее первый старт после снятия с Олимпиады-2024.

Напомним, за день до церемонии открытия Игр в Париже спортсменка была исключена из числа участниц. Рыбакина снялась по состоянию здоровья, из-за чего Казахстан лишился по одной квоте в женском одиночном и смешанном парном турнирах на Олимпиаде.

После этого на тенниску обрушился шквал критики, и Рыбакина записала официальное обращение к казахстанским болельщикам.

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