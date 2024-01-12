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Стал известен соперник блогера Дани Милохина по первому боксерскому бою

Опубликовано:

Даня Милохин
Даня Милохин. Фото: instagram.com/danya_milokhin

Популярный российский блогер Даня Милохин проведет поединок по боксерским правилам на турнире Alpha Fight Series, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт промоушена.

Шоу состоится 16 февраля в Дубае (ОАЭ). Соперником 22-летнего Милохина будет блогер Аджмал Хан, который старше оппонента на девять лет. За индийцем в Instagram следят 3,5 миллиона подписчиков, за россиянином — около 3,1 миллиона пользователей.

"Как и обещал. Первый бой!" — написал Милохин в stories, добавив анонс турнира.

Ранее российский блогер, получивший известность благодаря TikTok, заявлял о желании выступить в смешанных единоборствах и начал тренировки по боевым искусствам.

Милохин покинул Россию на фоне информации о его призыве в армию. В октябре сообщалось, что сотрудники военкомата разыскивали блогера с повесткой.

В мае 2022 года Милохин временно переехал в Алматы. Вскоре после этого он оказался в центре скандала из-за своих высказываний по поводу казахстанских артистов. Однако принес извинения за свои слова, отметив, что даже не думал никого оскорблять.

Через некоторое время представители Милохина опровергли информацию о получении блогером гражданства Казахстана и отказа от российского.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2055256-stal-izvesten-sopernik-blogera-dani-milohina-po-pervomu-bokserskomu-boyu/

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