Стал известен соперник блогера Дани Милохина по первому боксерскому бою

Популярный российский блогер Даня Милохин проведет поединок по боксерским правилам на турнире Alpha Fight Series, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт промоушена.

Шоу состоится 16 февраля в Дубае (ОАЭ). Соперником 22-летнего Милохина будет блогер Аджмал Хан, который старше оппонента на девять лет. За индийцем в Instagram следят 3,5 миллиона подписчиков, за россиянином — около 3,1 миллиона пользователей.

"Как и обещал. Первый бой!" — написал Милохин в stories, добавив анонс турнира.

Ранее российский блогер, получивший известность благодаря TikTok, заявлял о желании выступить в смешанных единоборствах и начал тренировки по боевым искусствам.

Милохин покинул Россию на фоне информации о его призыве в армию. В октябре сообщалось, что сотрудники военкомата разыскивали блогера с повесткой.

В мае 2022 года Милохин временно переехал в Алматы. Вскоре после этого он оказался в центре скандала из-за своих высказываний по поводу казахстанских артистов. Однако принес извинения за свои слова, отметив, что даже не думал никого оскорблять.

Через некоторое время представители Милохина опровергли информацию о получении блогером гражданства Казахстана и отказа от российского.

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