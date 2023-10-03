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30 лет независимости Казахстана

Сбежавшего из России Даню Милохина призвали в армию

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Даня Милохин
Даня Милохин. Фото: instagram.com/danya_milokhin

Звезду TikTok Даню Милохина официально призвали в армию. Повестку принесли по месту его прописки в России, однако интернет-знаменитость сейчас находится в другой стране.

Как сообщается в Telegram-канале Mash, повестку на срочную службу в армию Дане Милохину принесли по месту его прописки в российском городе Анапа. Дверь сотрудникам военкомата открыл приемный отец парня Дмитрий Тюленев.

По данным Telegram-канала Baza, Тюленев отказался подписывать принесенный ему документ, сославшись на то, что Милохин сейчас не в России.

"По словам Тюленева, у самого Дани сейчас все хорошо и в армию он не собирается", – говорится в сообщении.

11 сентября директор Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина обратилась к руководству Министерства обороны РФ, попросив призвать Милохина в ряды российских Вооруженных сил. Свое обращение она опубликовала в своем Telegram-канале.

Позже стало известно, что звезду TikTok объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы, сообщало издание РИА Новости.

Напомним, в мае 2022 года Милохин временно переехал в Алматы. Вскоре после этого он оказался в центре скандала из-за своих высказываний по поводу казахстанских артистов. Однако принес извинения за свои слова, отметив, что даже не думал никого оскорблять.

Через некоторое время его представители опровергли информацию о получении Милохиным гражданства Казахстана и отказа от российского.

В октябре прошлого года он сообщил, что сделал визу в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2039384-danyu-milohina-ofitsialno-prizvali-v-armiyu-v-rossii/

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