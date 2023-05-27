Квартиры в Астане подарили казахстанским чемпионам мира по боксу

Женис Касымбек и казахстанские боксеры. Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Аким Астаны Женис Касымбек вручил ключи от квартир двум чемпионам мира по боксу Санжару Ташкенбаю и Нурбеку Оралбаю. Об этом глава города написал на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщил Женис Касымбек, спортсменам от спонсоров были подарены трехкомнатные квартиры в Астане.

"Наши столичные боксеры показали блестящие результаты на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте.

Санжар Ташкенбай и Нурбек Оралбай завоевали золото! Сегодня вручили им ключи от трехкомнатных квартир, которые были предоставлены спонсорами. Также отметили работу тренеров", – написал аким.

Он отметил, что за их победой стоят изнурительные многочасовые тренировки, упорство, сила воли и вера в себя.

"Желаю нашим боксерам удачи и дальнейших побед!" – добавил глава столицы.

Победы казахстанцев на ЧМ по боксу 2023 года в Узбекистане

Напомним, в столице Узбекистана, городе Ташкенте, прошел чемпионат мира по боксу. Казахстанские спортсмены завоевали четыре золотых и одну серебряную медали.

Первое "золото" Казахстану принес Санжар Ташкенбай, который победил боксера из Грузии Сахила Алахвердови. Еще один представитель сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан одолел узбекистанского боксера Ойбека Джураева и завоевал первое место.

Третьим чемпионом из Казахстана стал Асланбек Шымбергенов – он сразился на ринге с узбекистанцем Саиджамшидом Джафаровым и одержал победу.

Кроме того, золотым призером чемпионата стал Нурбек Оралбай, который в решающем поединке одолел этнического казаха из Китая Тохтарбека Танатхана.

Еще один казахстанец – Дулат Бекбауов – стал серебряным призером чемпионата. В финале он уступил боксеру из Узбекистана Асадхуже Муйдихужаеву.

В общем медальном зачете сборная Казахстана заняла второе место, уступив лишь хозяевам турнира – команде Узбекистана.

Позже президент Казахстана встретился с призерами чемпионата мира по боксу. Он поздравил спортсменов с яркой победой на прошедшем мировом первенстве, которая стала значимым событием для всей страны.

"Вы завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль на мировом первенстве – это замечательное достижение. Наши казахские батыры стали чемпионами мира и прославили страну", – заявил глава государства.

В свою очередь главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов подарил Токаеву боксерские перчатки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2022284-kvartiry-v-astane-podarili-kazahstanskim-chempionam-mira-po-boksu/