Казахстан завоевал четыре золота на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте

Нурбек Оралбай. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Казахстанский боксер-полутяжеловес Нурбек Оралбай (до 80 кг) стал чемпионом мира на прошедшем в Ташкенте (Узбекистан) мировом первенстве по боксу, передает NUR.KZ.

В решающем поединке весовой категории до 80 кг Нурбек встретился с этническим казахом из Китая Тохтарбеком Танатханом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Оралбая раздельным решением судей (4-1).

Таким образом, Казахстан на чемпионате мира-2023 в Ташкенте завоевал четыре золота (Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан и Асланбек Шымбергенов) и одно серебо (Дулат Бекбауов).

Отметим, что Нурбек Оралбай является чемпионом мира среди молодежи (2018) и бронзовым призером чемпионата Азии (2022).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020489-kazahstan-zavoeval-chetyre-zolota-na-chempionate-mira-2023-po-boksu-v-tashkente/