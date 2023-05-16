Токаеву подарили боксерские перчатки (видео)

Касым-Жомарт Токаев в боксерских перчатках. Кадр из видео: t.me/aqorda_resmi

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву подарили боксерские перчатки. Видеозапись этого момента появилась в официальном Telegram-канале Акорды.

"Главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов подарил президенту боксерские перчатки", – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня президент Казахстана встретился с призерами чемпионата мира по боксу. Он поздравил спортсменов с яркой победой на прошедшем мировом первенстве, которая стала значимым событием для всей страны.

"Вы завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль на мировом первенстве – это замечательное достижение. Наши казахские батыры стали чемпионами мира и прославили страну", – заявил глава государства.

Победы казахстанцев на ЧМ по боксу 2023 года в Узбекистане

Напомним, на прошлой неделе в столице Узбекистана, городе Ташкенте, прошел чемпионат мира по боксу. Казахстанские спортсмены завоевали четыре золотых и одну серебряную медали.

Первое "золото" Казахстану принес Санжар Ташкенбай, который победил боксера из Грузии Сахила Алахвердови. Еще один представитель сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан одолел узбекистанского боксера Ойбека Джураева и завоевал первое место.

Третьим чемпионом из Казахстана стал Асланбек Шымбергенов – он сразился на ринге с узбекистанцем Саиджамшидом Джафаровым и одержал победу.

Кроме того, золотым призером чемпионата стал Нурбек Оралбай, который в решающем поединке одолел этнического казаха из Китая Тохтарбека Танатхана.

Еще один казахстанец – Дулат Бекбауов – стал серебряным призером чемпионата. В финале он уступил боксеру из Узбекистана Асадхуже Муйдихужаеву.

В общем медальном зачете сборная Казахстана заняла второе место, уступив лишь хозяевам турнира – команде Узбекистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020818-tokaevu-podarili-bokserskie-perchatki-video/