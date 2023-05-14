Асланбек Шымбергенов стал чемпионом мира по боксу

Асланбек Шымбергенов. Фото: olympic.kz

Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов стал обладателем золотой медали чемпионата, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

В решающем поединке Шымбергенов встретился с представителем Узбекистана Саиджамшидом Джафаровым.

Казахстанский боксер продемонстрировал отличный бой. Шымбергенов с преимуществом одержал итоговую победу. Он стал третьим обладателем золотой медали в составе сборной Казахстана.

В полуфинале боксер оказался сильнее Нишанта Дева, который представлял на ЧМ Индию.

Добавим, что ранее чемпионами мира стали Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов) и Махмуд Сабырхан (до 54 килограммов).

Дулат Бекбауов (до 67 килограммов) финишировал вторым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020479-aslanbek-shymbergenov-stal-chempionom-mira-po-boksu/