Дулат Бекбауов стал серебряным призером чемпионата мира-2023 по боксу

Дулат Бекбауов. Фото: пресс-служба дирекции развития спорта Республики Казахстан

Выступающий в весовой категории до 67 кг казахстанский боксер-любитель Дулат Бекбауов уступил в финале чемпионата мира 2023 года в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

В решающем поединке Дулат встретился с представителем Узбекистана Асадхужой Муйдихужаевым. Запланированный на три раунда бой завершился в пользу узбекского боксера решением судей.

Тем самым Дулат Бекбауов гарантировал сборной Казахстана первую серебряную медаль на турнире. Ранее чемпионом мира в Ташкенте стал наш соотечественник Санжар Ташкенбай (до 48 кг).

Также завтра на ЧМ-2023 в Ташкенте выступят казахстанские боксеры Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (92 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020410-dulat-bekbauov-stal-serebryanym-prizerom-chempionata-mira-2023-po-boksu/