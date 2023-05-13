Санжар Ташкенбай принес Казахстану первое "золото" ЧМ-2023 по боксу

Санжар Ташкенбай. Фото: пресс-служба дирекции развития спорта Республики Казахстан

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов) стал обладателем золотой медали чемпионата мира по боксу, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

В решающем бою он встретился с Сахилом Алахвердови (Грузия).

Ташкенбай уверенно переигрывал оппонента. Он забрал стартовые минуты боя, сделав заявку на победу.

Далее казахстанский боксер контролировал бой. В итоге он одержал итоговую победу единогласным решением судейским решением.

Добавим, что в финале также выступят Дулат Бекбауов (до 67 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020408-sanzhar-tashkenbay-prines-kazahstanu-pervoe-zoloto-chm-2023-po-boksu/