Махмуд Сабырхан принес Казахстану вторую золотую медаль ЧМ-2023 по боксу

Махмуд Сабырхан. Фото: Пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Представитель сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан завоевал золотую медаль на чемпионате мира, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

В финале он встретился с Ойбеком Джураевым (Узбекистан). Первый раунд забрал казахстанский боксер. При этом отметим, что бой начался с обоюдных атак.

Второй раунд получился вязким. Тем не менее, вновь лучшим в трехминутке стал Сабырхан.

В третьем раунде Махмуд дважды отправил оппонента в нокдаун и в итоге казахстанский боксер одержал победу в финальном бою, став чемпионом мира.

Добавим, что ранее Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов) выиграл золотую медаль. Дулат Бекбауов (до 67 килограммов) отметился серебряной наградой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020472-mahmud-sabyrhan-prines-kazahstanu-vtoruyu-zolotuyu-medal-chm-2023-po-boksu/