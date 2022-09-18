"Победила дружба": Головкин опубликовал фото с Альваресом

Геннадий Головкин на личной странице в Instagram опубликовал фотографию с мексиканским боксером Саулем "Канело" Альваресом после трилогии.
"Победила дружба", - так лаконично подписал публикацию Геннадий Головкин, отметив на снимке аккаунт "Канело".
На кадре GGG и "Канело" обнимаются после завершения долгожданного поединка.
Ранее Сауль "Канело" Альварес восхитился казахстанским боксером.
Между тем Головкин назвал свою ошибку, которая привела к поражению в третьем поединке с мексиканским боксером с Саулем Альваресом, который в итоге сохранил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988379-pobedila-druzhba-golovkin-opublikoval-foto-s-alvaresom/