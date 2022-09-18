"Канело" высказался о Головкине после их третьего поединка

Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Сауль "Канело" Альварес восхитился казахстанским боксером Геннадием Головкиным после очередной победы над ним сегодня в Лас-Вегасе.

Как пишет Sports.kz, после поединка мексиканец восхитился Головкиным, назвав его отличным бойцом.

"Я прошел через много трудных моментов в моей жизни. Единственное, что ты можешь — это пытаться идти вперед. Недавно я прошел через трудности из-за моего поражения (Дмитрию Биволу - прим.ред.). Но я показал, что поражения — это прекрасно. Они дают возможность вернуться и показать свое смирение.

Головкин — действительно классный боец. Он силен и он отличный боец. Поэтому мы и здесь, верно? Я рад разделить с ним ринг. Я хочу и дальше двигаться вперед и закреплять свое наследие", — заявил Альварес после поединка.

Напомним, трилогия боксеров завершилась победой "Канело" единогласным решением судей по итогам 12 раундов. Полное видео поединка можно посмотреть здесь>>

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988363-kanelo-vyskazalsya-o-golovkine-posle-ih-tretego-poedinka/