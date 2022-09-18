"Нужна операция": Сауль Альварес получил серьезную травму

Сауль Альварес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Мексиканскому боксеру Саулю "Канело" Альваресу требуется операция после поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на boxingnews24.com.

Об этом боксер сообщил на пресс-конференции. "Канело" отметил, что травма настольно серьезная, что он не может держать стакан.

"Большое спасибо, Головкин. Спасибо, мой друг. Мы подарили болельщикам три очень хороших боя. Спасибо за все.

Мне же теперь требуется операция. Я получил травму левой руки. Но я в порядке. Я воин, поэтому я здесь.

Насколько серьезна травма? Я не могу держать стакан",- заявил Альварес.

Напомним, третий поединок GGG против "Канело" состоялся сегодня, 18 сентября. Боксеры на ринге провели все 12 запланированных раундов. Альварес одержал победу единогласным решением судей, сохранив титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988373-nuzhnaya-operatsiya-saul-alvares-poluchil-sereznuyu-travmu/